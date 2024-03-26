Хоккеистов «Лады» проверяли на допинг чаще игроков других команд КХЛ в 2024 году

«Лада» чаще остальных команд ФОНБЕТ чемпионата КХЛ проверялась на допинг в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

РУСАДА с января по февраль протестировало 20 игроков КХЛ. Среди них были три игрока тольяттинского клуба: Дмитрий Кугрышев, Павел Куликов и Карим Вафин.

По два хоккеиста были проверены у «Торпедо», «Сочи», «Металлурга», «Амура», «Спартака» и «Трактора», по одному — у «Сибири», «Автомобилиста», «Витязя», «Локомотива» и «Нефтехимика».