«Нефтехимик» отыгрался со счета 1:5, но уступил «Северстали» в овертайме

«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Череповце и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 6:5.

Автором победной шайбы в овертайме стал Адам Лишка. Четыре очка в составе «Северстали» набрал Йоонас Няттинен (2+2), три — у Владислава Кодолы (2+1).

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«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:5 ОТ (3:0, 2:1, 0:4, 1:0)

Голы: Кодола — 4 (Рыков, Няттинен), 1:24 — 1:0. Няттинен — 3 (Кодола, Рыков), 3:27 — 2:0. Макеев — 1 (Гераськин, Гуслистов), 6:13 — 3:0. Хайруллин — 9 (Порядин, Туохимаа), 20:17 — 3:1. Кодола — 5 (бол., Хохлов, Няттинен), 27:28 — 4:1. Няттинен — 4 (бол., Пресс), 36:20 — 5:1. Клок — 3 (бол., Хафизов), 41:13 — 5:2. Кнот — 2 (Порядин, Хайруллин), 53:26 — 5:3. Митякин — 2 (Клок, Сидоров), 57:12 — 5:4. Хайруллин — 10 (Порядин, Чивилев), 57:42 — 5:5. Лишка — 2 (Тимашов), 62:05 — 6:5.

Вратари: Шугаев — Озолин (Туохимаа, 6:13).

Штраф: 12 — 18.

Броски: 29 (11+14+3+1) — 29 (10+6+13+0).

Судьи: Беляев, Бирин.

16 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».