«Витязь» потерпел седьмое поражение кряду, уступив в овертайме рижскому «Динамо»

Рижское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Подольске и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3.

Автором победной шайбы стал Хантер Шинкарук, который оформил дубль.

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«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шинкарук — 2 (бол., Пуарье, Мейя), 2:47 — 0:1. Карьялайнен — 3 (бол., Радил, Берзиньш), 10:32 — 0:2. Оямяки — 13 (бол., Одетт, Кемиляйнен), 18:33 — 1:2. Кемиляйнен — 2 (Воронков, Одетт), 30:31 — 2:2. Аалтонен — 4 (Оямяки), 37:19 — 3:2. Сотниекс — 1 (Гормли, Дарзиньш), 39:53 — 3:3. Шинкарук — 3 (Пуарье, Гормли), 61:40 — 3:4.

Вратари: Ежов — Маттссон.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (10+11+8+1) — 24 (8+9+5+2).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

16 октября. Подольск. ЛД «Витязь».