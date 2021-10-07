«Локомотив» на выезде обыграл «Северсталь»
21:14
«Локомотив» победил «Северсталь» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
У победителей отличились Егор Аверин, Максим Шалунов, Рид Буше, Денис Алексеев и Артур Каюмов. У хозяев забил Давид Думбадзе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Голы: Аверин — 2 (мен., Красковский, Черепанов), 7:48 — 0:1. Шалунов — 3 (Буше), 8:33 — 0:2. Думбадзе — 1, 11:24 — 1:2. Буше — 4 (Черепанов, Рафиков), 20:31 — 1:3. Алексеев — 5 (Марченко), 25:33 — 1:4. Каюмов — 5 (Черепанов, Иванов), 48:11 — 1:5.
Вратари: Шостак (Шугаев, 8:33) — Паскуале.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (11+5+10) — 33 (10+10+13).
Судьи: Ансонс, Спирин.
7 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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