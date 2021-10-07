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КХЛ: «Амур» — «Трактор», «Ак Барс» — «Металлург». Расписание матчей 7 октября

10:00
«Ак Барс» — «Металлург». Фото ХК «Ак Барс», ak-bars.ru
«Ак Барс» — «Металлург». Фото ХК «Ак Барс», ak-bars.ru
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В четверг, 7 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут четыре матча.

«Амур» — «Трактор». 12.00

«Ак Барс» — «Металлург». — 19.00

«Нефтехимик» — «Динамо» Мн. 19.00

«Северсталь» — «Локомотив». 19.00

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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