В четверг, 7 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут четыре матча.

«Амур» — «Трактор». 12.00

«Ак Барс» — «Металлург». — 19.00

«Нефтехимик» — «Динамо» Мн. 19.00

«Северсталь» — «Локомотив». 19.00

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //

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