КХЛ: «Амур» — «Трактор», «Ак Барс» — «Металлург». Расписание матчей 7 октября
10:00
В четверг, 7 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут четыре матча.
«Амур» — «Трактор». 12.00
«Ак Барс» — «Металлург». — 19.00
«Нефтехимик» — «Динамо» Мн. 19.00
«Северсталь» — «Локомотив». 19.00
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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