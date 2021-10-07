Нападающий Дмитрий Рашевский продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает сайт бело-голубых.

Новый сезон для 21-летнего нападающего начался успешно. После 14 проведенных игр на его счету 13 (8+5) очков. После таких показателей не стоит удивляться, что Рашевский признан лучшим новичком одной из игровых недель, а также всего месяца.