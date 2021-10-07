Нападающий Дмитрий Рашевский продлил контракт с «Динамо»
Нападающий Дмитрий Рашевский продлил контракт с «Динамо» до 2023 года
17:20
Нападающий Дмитрий Рашевский продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает сайт бело-голубых.
Новый сезон для 21-летнего нападающего начался успешно. После 14 проведенных игр на его счету 13 (8+5) очков. После таких показателей не стоит удивляться, что Рашевский признан лучшим новичком одной из игровых недель, а также всего месяца.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/174482-dmitriy_rashevskiy_prodlil_kontrakt_s____dinamo__
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