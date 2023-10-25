«Северсталь» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» и «Лада» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла 25 октября в Череповце и завершилась победой гостей по буллитам — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Лада» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».