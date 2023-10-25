«Куньлунь» — СКА: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» и СКА сыграли друг против друга в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла 25 октября в Мытищах и завершилась победой питерцев со счетом 6:3.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

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