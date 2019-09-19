Сергей Зубов: «Немножко подпортила впечатление вторая половина»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал результат матча с «Торпедо» (5:4).

— Поговорили с ребятами, что нужно больше бросать и бросать агрессивно, — цитирует тренера официальный сайт сочинцев. — У нас было несколько последних игр, где мы упускали такую возможность. Сегодня в первой половине мы увидели хорошие броски. В целом игра равная: и по счету, и по всем другим показателям. Надеемся, что она понравилась зрителям. Нам немножко подпортила впечатление вторая половина, но все равно рады, что выиграли. Нашли путь к победе.

— В предыдущих четырех матчах счет получался скромным, а сегодня мы увидели много шайб. С чем связываете такой всплеск результативности?

— Я сказал в комментарии, что сегодня нацеленность на ворота была другая. И пять на пять, и в большинстве. Это сказалось.