Сергей Зубов: «Мы начали играть со второго периода»

Главный тренер рижского «Динамо» подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:4).

«Мы начали играть со второго периода. Пока не могу найти этому объяснение. Тяжело отыгрываться с 0:4. Играли неплохо, но поезд уже ушел. Завтра будет новый день, будем смотреть, где мы можем улучшить свою игру, где мы можем лучше использовать свои моменты, которые создаем. Надеюсь, будем готовы к следующей игре», — приводит слова тренера сайт КХЛ.