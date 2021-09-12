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Немировски — о победе над СКА: «Оба вратаря сегодня хорошо сыграли»

21:14
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2).

«Очень хороший был настрой сегодня у команды. В некоторых моментах чересчур увлекались атакой и получали контратаки в ответ. Оба вратаря сегодня хорошо сыграли. И Тихомиров и Мурыгин, который более двух лет не играл в КХЛ. Что с Тихомировым случилось после второго периода, пока не знаю. Скорее всего, плохое самочувствие. То, что после быстрых трех голов мы не сумели забить еще, меня совсем не волнует. Игра в своей и в средней зоне — вот те компоненты, которые нам надо улучшать. Мартынов сегодня не играл по причине болезни», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/12/489129.html

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Иван Шитик все материалы автора

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