Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Могут ли уволить Квартальнова из «Ак Барса»? Live c Зислисом — в 13.00

10:00
Могут ли уволить Квартальнова из «Ак Барса»? Фото «СЭ»
Могут ли уволить Квартальнова из «Ак Барса»? Фото «СЭ»

Хоккейные эфиры по зуму со стартом сезона КХЛ тоже возвращаются — на этой неделе у нас два онлайна про хоккей.

В 13.00 на YouTube-канале «СЭ» Михаил Зислис, Иван Богун и Артур Хайруллин обсудят:

— крутой старт «Салавата» и «Динамо»;
— невероятную форму Вадима Шипачева;
— тренеров КХЛ, которых могут уволить, — фильм «Небесная команда» о трагедии «Локомотива».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Это вообще не про «Локомотив». Фильм «Небесная команда» — неуместный пиар на страшной трагедии
Украинцы после матча с Россией пели гимн на ужине. Но игра прошла под знаком взаимного уважения
Тутберидзе затроллила Косторную, Трусова покорила новой собакой, в «Хрустальном» шутят про «Тагил рулит!» Самое интересное с прокатов сборной
Экс-боец UFC Багаутинов — о герое соцсетей Мураде: «Чтобы стать знаменитым хватает лишь швырнуть таксиста»
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд