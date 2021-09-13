Хоккейные эфиры по зуму со стартом сезона КХЛ тоже возвращаются — на этой неделе у нас два онлайна про хоккей.

В 13.00 на YouTube-канале «СЭ» Михаил Зислис, Иван Богун и Артур Хайруллин обсудят:

— крутой старт «Салавата» и «Динамо»;

— невероятную форму Вадима Шипачева;

— тренеров КХЛ, которых могут уволить, — фильм «Небесная команда» о трагедии «Локомотива».