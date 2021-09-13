Могут ли уволить Квартальнова из «Ак Барса»? Live c Зислисом — в 13.00
10:00
Хоккейные эфиры по зуму со стартом сезона КХЛ тоже возвращаются — на этой неделе у нас два онлайна про хоккей.
В 13.00 на YouTube-канале «СЭ» Михаил Зислис, Иван Богун и Артур Хайруллин обсудят:
— крутой старт «Салавата» и «Динамо»;
— невероятную форму Вадима Шипачева;
— тренеров КХЛ, которых могут уволить, — фильм «Небесная команда» о трагедии «Локомотива».
Читайте также
Тутберидзе затроллила Косторную, Трусова покорила новой собакой, в «Хрустальном» шутят про «Тагил рулит!» Самое интересное с прокатов сборной
Экс-боец UFC Багаутинов — о герое соцсетей Мураде: «Чтобы стать знаменитым хватает лишь швырнуть таксиста»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю