Сергей Зубов: «Многим ребятам нужно будет немножко подумать»
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов после поражения от «Динамо» (3:4) поздравил соперника с победой.
— Команду «Динамо» с победой, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — Действительно сегодня было приятно играть при такой посещаемости. Хотелось, конечно, выступить лучше, но эта игра — шаг вперед для нашей команды. Даже несмотря на негативный счет. Сегодня было много положительных моментов: не бросили играть, имели возможность сравнять счет и даже больше. Но тяжело догонять, тем более такого соперника.
Многим ребятам нужно будет немножко подумать, как выходить на следующую игру. Будем готовиться, будем разбирать, смотреть ошибки. Опять же, повторюсь, в плане желания и настроя это был для нас шаг вперед по сравнению с прошлой игрой.
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https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-Dinamo-Press-konferencija-9070