Директор «Металлурга» Ласьков: «Рябыкин — хороший специалист. Пусть подавятся грязью те, кто ее несет»

Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков высказался об отставке Дмитрия Рябыкина с должности помощника главного тренера команды.

— Как распределяются обязанности внутри тренерского штаба после ухода Рябыкина? Кто занимается обороной и меньшинством? Может, ищите нового специалиста?

— Равиль Гусманов отвечает за эту работу, выпускает защитников, на мой взгляд, справляется. Пока никого дополнительно не ищем.

— Сейчас очень много грязи в СМИ в сторону Дмитрия Анатольевича Рябыкина. Поделитесь мнением о его работе?

— Это хороший специалист. Всей грязью пусть подавятся те, кто ее несет. Все, что было сказано Ильей Петровичем, так и есть. Ничего плохого мы сказать не можем. Он специалист, и это он доказал, работая с Хартли. Да, может быть, немного не сложилось у нас построение обороны согласно его требованиям.

Рябыкин стал помощником главного тренера «Металлурга» в 2022 году. 4 февраля клуб расторг контракт с 46-летним специалистом.