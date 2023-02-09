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Сегодня, 19:28

«Витязь» обыграл «Металлург» благодаря голу Галузина в овертайме

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Витязь» в овертайме обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Степан Старков, Кирилл Рассказов, Скотт Уилсон, Тайлер Граовац и Владимир Галузин, забивший в овертайме.

За клуб из Магнитогорска отметились Павел Акользин, оформивший дубль, Андрей Чибисов и Брендан Лайпсик.

«Витязь» находится на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 61 матче. «Металлург» находится на третьец строчке «Востока» (75).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Подольск) — 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)

Голы: Старков — 15 (Рой, Кара), 6:02 — 0:1. Акользин — 10 (Фисенко), 7:47 — 1:1. Чибисов — 12 (бол., Лайпсик, Дронов), 23:36 — 2:1. Рассказов — 15 (Старков), 27:13 — 2:2. Акользин — 11 (Коробкин), 32:47 — 3:2. Уилсон — 17 (бол., Рой, Рассказов), 33:34 — 3:3. Граовац — 7 (Аркалов, Ежов), 34:24 — 3:4. Лайпсик — 8 (Зернов), 59:45 — 4:4. Галузин — 10 (Рой), 60:40 — 4:5.

Вратари: Кошечкин (58:03 — 59:45) — Шикин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 40 (9+18+13+0) — 42 (14+16+10+2).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

9 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 3765 зрителей.

Источник: Турнирная таблица КХЛ
КХЛ
ХК Витязь
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 62 45 17 95
2 ЦСКА 61 38 23 84
3 Локомотив 62 37 25 82
4 Торпедо 60 39 21 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 61 32 29 72
7 Динамо Мн 62 25 37 63
8 Северсталь 60 25 35 62
9 Спартак 60 25 35 58
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 59 7 52 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 61 35 26 79
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 60 33 27 73
6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
7 Адмирал 60 30 30 69
8 Амур 60 28 32 64
9 Трактор 62 27 35 63
10 Нефтехимик 61 28 33 61
11 Барыс 62 26 36 59
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9.02 16:30
Авангард – ЦСКА
 1 : 2 ОТ
9.02 17:00
Автомобилист – СКА
 2 : 5
9.02 17:00
Металлург – Витязь
 4 : 5 ОТ
9.02 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь
 3 : 2 ОТ
9.02 17:00
Трактор – Динамо Мн
 4 : 3
9.02 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
9.02 19:30
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
9.02 19:30
Северсталь – Торпедо
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9.02 19:30
Сочи – Спартак
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