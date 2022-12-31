Бывший голкипер СКА Сергей Черкас отметил работу в 2022 году молодых тренеров КХЛ
Бывший голкипер СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1986/87 Сергей Черкас отметил работу в 2022 году молодых тренеров КХЛ.
— Мне понравилось, как в этом году работали молодые тренеры, — Сергей Федоров, Роман Ротенберг, Михаил Кравец, — говорит Черкас. — Тот же Леонид Тамбиев, который тренирует «Адмирал». Я рад, что мы дали ему путевку в большой хоккей, когда он еще работал в петербургском «Динамо». Там мы завоевали первый «Кубок Петрова». Что касается самого хоккея, то он нравится. Хоккей в КХЛ — хороший, прогрессирует, несмотря на то, что многие иностранцы покинули лигу. Кстати, когда они начали уезжать, многие предрекали падение уровня КХЛ, но этого не произошло, на мой взгляд.
— Чего ожидаете от следующего года?
— Хотелось бы, чтобы СКА выиграл Кубок Гагарина. Для этого у команды есть все, и в этом сезоне они хорошо играют. Хочется, чтобы наша сборная вернулась на международную арену. Трудные времена, все понятно. Но не надо опускать руки — надо развивать институт сборных, делать КХЛ более конкурентоспособной, растить таланты. Потому что как только нас «разблокируют», надо будет показывать мастерство. А в том, что наш хоккей вернется в мировую семью, я уверен. Без России хоккей — половинчатый, это какой-то полу-хоккей. Нет интриги на Олимпиадах и чемпионатах мира. Так что мы вернемся и должны выглядеть достойно. Но чтобы выглядеть достойно, надо развивать наш хоккей сейчас, когда ему трудно, — цитирует Черкаса «РБ Спорт».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|46
|35
|11
|74
|2
|Локомотив
|46
|29
|17
|65
|3
|ЦСКА
|44
|28
|16
|61
|4
|Торпедо
|45
|28
|17
|59
|5
|Динамо М
|45
|26
|19
|59
|6
|Спартак
|46
|21
|25
|49
|7
|Витязь
|45
|20
|25
|48
|8
|Северсталь
|45
|18
|27
|46
|9
|Динамо Мн
|46
|17
|29
|43
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|44
|5
|39
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|45
|28
|17
|62
|2
|Металлург
|45
|27
|18
|60
|3
|Авангард
|45
|27
|18
|58
|4
|Сибирь
|47
|27
|20
|57
|5
|Сал. Юлаев
|45
|23
|22
|55
|6
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|45
|22
|23
|51
|8
|Трактор
|46
|19
|27
|44
|9
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|10
|Амур
|44
|18
|26
|42
|11
|Нефтехимик
|45
|19
|26
|41
|3.01
|10:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|3.01
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|3.01
|15:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|3.01
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|3.01
|17:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|3.01
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -