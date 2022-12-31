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Сегодня, 13:52

Сергей Коньков назвал наиболее понравившиеся ему команды КХЛ в 2022 году

Виктория Кравченко
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Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, какие команды показали себя ярче всего себя в 2022 году.

«Вспоминается победа ЦСКА в Кубке Гагарина. ЦСКА продолжает оставаться лидером чемпионата. Отмечу то, насколько выросла молодежь в СКА. Ребята играют в зрелищный, атакующий и интересный хоккей. Команда обращает на себя внимание. На нее интересно смотреть. «Торпедо» — открытие чемпионата. Команда, составленная из ребят, некоторые из которых проводят свой первый сезон в КХЛ, показывает очень зрелищный хоккей, который нравится болельщикам. Полные трибуны на матчах в Нижнем Новгороде — яркое тому подтверждение. Любовь болельщиков не обманешь», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Он также считает, что «Адмирал» и «Автомобилист» показывают хорошую игру в этом сезоне.

После 45 туров КХЛ в турнирной таблице лидирует СКА, набрав 45 очков, следом идет «Торпедо» (59) и «Спартак» (49).

Сергей Коньков
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 46 35 11 74
2 Локомотив 46 29 17 65
3 ЦСКА 44 28 16 61
4 Торпедо 45 28 17 59
5 Динамо М 45 26 19 59
6 Спартак 46 21 25 49
7 Витязь 45 20 25 48
8 Северсталь 45 18 27 46
9 Динамо Мн 46 17 29 43
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 44 5 39 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 45 28 17 62
2 Металлург 45 27 18 60
3 Авангард 45 27 18 58
4 Сибирь 47 27 20 57
5 Сал. Юлаев 45 23 22 55
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 45 22 23 51
8 Трактор 46 19 27 44
9 Барыс 45 20 25 43
10 Амур 44 18 26 42
11 Нефтехимик 45 19 26 41
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Барыс – Металлург
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Автомобилист – Авангард
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Торпедо – Сочи
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3.01 17:00
Витязь – Куньлунь
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