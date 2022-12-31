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Сегодня, 13:25

Рыков поделился впечатления от победы «Трактора» над «Металлургом»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Трактора» Александр Рыков рассказал, что думает о победном матче КХЛ против «Металлурга» (5:2). 17-летний нападающий провел на льду более пяти минут.

— Успешные матчи положительно действуют на «Трактор»?

— Все в команде стали дружнее. Подбадриваем друг друга. Надеемся, что такая серия продолжится. Будем стараться радовать болельщиков.

— Во втором-третьем периоде вы играли в первом звене «Трактора». Как себя чувствовали?

— Нормально себя чувствовал. Был немного холодным, но размялся, вошел в игру, обвел соперника и получил уверенность. У Никиты Сошникова было что-то с ногой — не мог ее поднимать — и меня поставили вместо него, — цитирует Рыкова «РБ Спорт».

«Трактор» находится на восьмой строчке в турнирной таблице «Востока», набрав 44 очка в 46 матчах. Следующий матч челябинский клуб сыграет 4 января дома против СКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-ry-kov-khl-e-to-bol-shoj-shag-v-moej-kar-ere-moya-tsel-zakrepit-sya-v-traktore/
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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