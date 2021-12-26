Сергей Федоров рассказал, когда Провольнев может дебютировать за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил форму защитника Владислава Провольнева.

— Когда ожидать Владислава Провольнева?

— Владислав тренируется, готовится, набирает определенную форму. Мы внимательно следим за его развитием. На данный момент не скажу дату, когда. Но мы хотели бы, чтобы он набрал определенную физическую форму.

Соглашение 26-летнего хоккеиста с клубом рассчитано до лета 2024 года. Контракт был подписан 21 декабря.