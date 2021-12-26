Вудкрофт: «ЦСКА сильная команда, но «Динамо» тоже хорошо играло»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:6) и подвел итоги выездной серии.

— Была равная игра двух достойных команд. Ненужный гол в концовке второго периода немного надломил нас, — цитирует Вудкрофта сайт «Динамо». — Если бы на третий период вышли при счете 3:3, то это были бы другие эмоции. В третьем периоде играли хорошо. Забросили в концовке матча. Затем оказывали давление на ворота соперника, держали шайбу. Но в одном их эпизодов соперник удачно подставил клюшку, и мы пропустили в пустые ворота, — сказал Вудкрофт после матча, в котором «зубры» вели в счете, но уступили (4:6).

— Два последних матча «Динамо» и ЦСКА получились результативными: девять и десять шайб было заброшено. Это закономерность или совпадение?

— Каждая игра складывается по-своему. Сложно сказать закономерность ли это. ЦСКА сильная команда с топовыми исполнителями в атаке. Они много бросают, классно играют перед воротами. Мы тоже хорошо действовали.

— В вашей команде сильные исполнители. Но почему нет стабильности? Можете обыграть «Йокерит», но уступить «Витязю».

— Я давно в КХЛ. Тут каждый может обыграть каждого. Поэтому не стал бы говорить, что именно мы не стабильны. Ты должен быть готов играть каждый матч на максимуме и показывать свои лучшие качества. Мы как команда возвращаемся к своей лучшей игре. Только недавно все игроки выздоровели, теперь у нас вновь оптимальный состав. Думаю, мы двигаемся в нужном направлении. На этом выезде набрали пять очков, считаю, что это неплохой результат. Завтра наберемся сил и будем готовиться к следующей игре.

— Команда провела четвертый матч на выезде. Усталость повлияла на игру?

— Нет.

— Усов здорово сыграл: дубль и ассист. Бек сделал четыре голевые передачи. Был в ударе Теденбю: гол и два ассиста. Как оцените их игру?

— Они здорово себя проявили. Усов был эффективен. Теденбю внес большой вклад. Они нашли хорошее взаимопонимание. Это радует.

— Алексей Колосов сыграл 9 матчей за 14 дней. Дадите ему возможность отдохнуть? И что с Патриком Рыбаром?

— Да, на Алексея выпала большая нагрузка. Он как всегда выручал нас. Очередная качественная игра в его исполнении. Мне нравится его ответственность и отношение к делу. Плюс недавно он сыграл большую в роль в успехе молодежной сборной Беларуси. Нам надо больше помогать ему. Патрик Рыбар травмирован и сейчас восстанавливается.

— Алистров сегодня не играл. Мосалев выходил только в первом периоде. Что с ними?

— Алистров здоров. Мосалев получил повреждение по ходу игры. Но остался на скамейке, чтобы поддержать ребят.

— Команда набрала пять очков в четырех матчах на выезде. Подведите промежуточный итог.

— Уже сказал, что это неплохой результат. Хотелось бы набрать минимум шесть очков. Верю, что мы двигаемся в правильном направлении. Порой в игре делаем неправильные решения, допускаем ошибки в простых ситуациях. Это сказывается на результате. Работаем над этим.

Серия была долгой, есть усталость. В ближайший день надо восстановиться, перезарядить батарейки. Впереди важный матч с «Магниткой». Хочется завершить календарный год на победной ноте.