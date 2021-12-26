Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Скленичка подписал новый контракт с «Йокеритом»

20:36
Теги:

Чешский защитник Давид Скленичка подписал новый контракт с «Йокеритом», информирует официальный сайт финского клуба.

«Я действительно счастлив, что продолжу играть за «Йокерит» как минимум следующие два года. Клуб дал мне шанс два года назад, и у меня был исключительно положительный опыт здесь. Я развиваюсь как игрок и очень благодарен за это», — отметил хоккеист.

В нынешнем регулярном чемпионате 25-летний Скленичка принял участие в 40 матчах и набрал 11 (4+7) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
В ГД оценили требование ЕС к России на €290 млрд за импортозамещение
0
Реклама