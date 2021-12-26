Чешский защитник Давид Скленичка подписал новый контракт с «Йокеритом», информирует официальный сайт финского клуба.

«Я действительно счастлив, что продолжу играть за «Йокерит» как минимум следующие два года. Клуб дал мне шанс два года назад, и у меня был исключительно положительный опыт здесь. Я развиваюсь как игрок и очень благодарен за это», — отметил хоккеист.

В нынешнем регулярном чемпионате 25-летний Скленичка принял участие в 40 матчах и набрал 11 (4+7) очков.