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Сергей Федоров: «Рад, что смогли вырвать матч»

17:53
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Риги (3:2).

«Были отрезки, когда мы хорошо играли, но было пару неудачных смен, когда пропустили ненужные голы. Рад, что смогли вырвать матч, благодарю соперника — у них мобильная команда, правильно играет. Сделали выводы после второго периода, и мы сыграли более нацелено на ворота», — цитирует Федорова сайт КХЛ.

Московский клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством нового главного тренера.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/04/488592.html

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Иван Шитик все материалы автора

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