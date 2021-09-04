Сергей Федоров: «Рад, что смогли вырвать матч»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Риги (3:2).

«Были отрезки, когда мы хорошо играли, но было пару неудачных смен, когда пропустили ненужные голы. Рад, что смогли вырвать матч, благодарю соперника — у них мобильная команда, правильно играет. Сделали выводы после второго периода, и мы сыграли более нацелено на ворота», — цитирует Федорова сайт КХЛ.

Московский клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством нового главного тренера.