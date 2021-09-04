Зубов: «В концовке матча с ЦСКА сказалось мастерство отдельных игроков»

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3).

«В концовке сказалось мастерство отдельных игроков. В свою очередь нужно уделить внимание непростительным ошибкам. В целом неплохой матч, есть за что-то зацепиться, но результат неудовлетворительный. Это наш первый выезд, стиль игры будет отличаться дома от игры на выезде. Мы постарались сыграть с ЦСКА в ожидательном стиле, на какое-то время удалось играть на равных. Еще один матч на выезде и едем домой, надеюсь, что получится изменить нашу игру», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил капитан ЦСКА Сергей Андронов, который отличился в меньшинстве.