Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Амура» (2:3) в матче Кубка мэра Москвы.

— Ребята, которые сегодня выступали за нашу команду, показали неплохой уровень хоккея. Многое удалось за короткий срок времени с ними, что-то наиграть, что-то натренировать. И я был рад видеть, что это вылилось в игру. Мы не очень много в рамках предсезонной подготовки играли, но в те сжатые сроки, что у нас были, я считаю, что мы прошли достаточно длинный путь в этом плане. Поэтому я благодарю всех, особенно молодых игроков за игру, которую они сегодня показали. Есть моменты, нюансы, о которых мы говорили в раздевалке, и я рад, что они эти моменты восприняли и смогли воплотить их в игру.

— Можете ли вы выделить кого-то из молодых ребят, игравших сегодня? Кто из них может попасть в основной состав в сезоне?

— Хоккей — командный вид спорта, мы сейчас на стадии подготовки к сезону. Думаю, не совсем будет правильно говорить о молодых игроках, которые смогут получить какое-то время. В первую очередь это надо заслужить, а также надо показать определенный уровень, который нужен нашей команде. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем понять и увидеть этот самый уровень. И эти ребята смогут помочь нам в достижении нашей цели.

(Надежда Тонконог)