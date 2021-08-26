Матч между «Спартаком» и «Куньлунем» начнется с минуты молчания в память о Шадрине

Матч предсезонного турнира Кубок мэра Москвы по хоккею между московским «Спартаком» и пекинским «Куньлунь Ред Стар» начнется с минуты молчания в память о двукратном олимпийском чемпионе, пятикратном чемпионе мира и трехкратном чемпионе СССР в составе «Спартака» Владимире Шадрине, сообщает ТАСС.

В четверг, 26 августа, Шадрин скончался на 74-м году жизни.

В составе сборной СССР Шадрин становился олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, чемпионом мира (1970, 1971, 1973-1975). Большую часть карьеры он провел в «Спартаке» (1965-1979), в составе которого трижды выиграл чемпионат СССР (1967, 1969, 1976).