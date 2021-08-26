ЦСКА уступил «Амуру» на Кубке мэра Москвы
16:10
ЦСКА потерпел поражение от «Амура» в матче на Кубок мэра Москвы. Московский клуб проиграл со счетом 2:3.
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Кубок мэра Москвы
ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Карнаухов — 1 (Сошников), 19:00 — 1:0. Коротких — 1 (Алексеев, Архипов), 31:58 — 1:1. Бутузов — 2 (Йордан), 45:08 — 1:2. Сошников — 1 (Гуськов, Соркин), 46:44 — 2:2. Ленц — 2 (Машин, Йордан), 52:50 — 2:3.
Вратари: Федотов — Аликин.
26 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».
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