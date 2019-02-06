Сергей Бобровский: "Мы играем в эру Овечкина"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский оценил успехи капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, который стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ. Россиянин стал единоличным лидером по количеству очков в НХЛ среди всех россиян. Он набрал 1180-е очко, побив рекорд Сергея Федорова.

– Я не сторонник сравнивать легендарных хоккеистов. Считаю это несправедливым, – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ. - Я смотрю на это с той точки зрения, что нынешние хоккеисты продолжают дело, начатое предыдущим поколением. Это процесс строительства, развития спорта, хоккея в частности.

Безусловно, Овечкин – легенда мирового хоккея не только современности, но и целой истории этого спорта. Тысячи ребятишек по всему миру, играя во дворе, представляют себя Овечкиным. Были ребята, которые играли в эру Федорова, Буре, Фетисова, Набокова, Хабибулина. Сейчас мы играем в эру Овечкина.