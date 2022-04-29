Семь хоккеистов «Авангарда» продлили контракты

Семь игроков «Авангарда» заключили новые двусторонние соглашения, информирует пресс-служба омского клуба.

Защитник Тимофей Давыдов, а также форварды Егор Сердюк, Сергей Алхимов и Никита Холодилин заключили двухгодичные соглашения.

Защитник Богдан Денисевич, а также нападающие Никита Савченко и Владимир Машков продлили контракты на один год.