Борис Михайлов поделился ожиданиями от решающего матча ЦСКА с «Металлургом»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал, что о решающем матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

В четверг, 28 апреля, ЦСКА обыграл «Металлург» со счетом 2:1. Счет в серии 3-3.

«Эмоции вчера были самые положительные. В первую очередь ЦСКА удалось сравнять счет в серии за счет мастерства и характера.

От седьмого матча финала ожидаю хорошей и яркой игры. Цена седьмого матча «Металлург» — ЦСКА — Кубок Гагарина. Команды шли к этому весь сезон. Трудно предугадать, как сложится матч. С моей точки зрения, обе команды будут уделять большое внимание обороне, не забывая об атаке. Чтобы победить, нужно забивать. Не устаю повторять, что выигрывает тот, кто забьет больше шайб», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Финальный матч между ЦСКА и «Металлургом» запланирован на завтра, 30 апреля. Игра пройдет в Магнитогорске, начало — в 15.00 мск.