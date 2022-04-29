Бывший главный тренер сборной России рассказал, за счет чего ЦСКА удалось победить «Металлург»

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу ЦСКА в шестом матче финала Кубка Гагарина над «Металлургом» (2:1).

«Все игры проходили достаточно напряженно. Не могу сказать, что у «Металлурга» было какое-то преимущество. Где-то им просто больше повезло, но в последних двух играх армейцам везло больше. Игры совершенно равные. ЦСКА удалось выиграть за счет характера. Видно, армейцы хотели победить больше. Мы видим отчаянную борьбу характеров и игроков, которые находятся на площадке. Для зрителя эти матчи интересны, потому что присутствует напряженность. К сожалению, нет ярких игроков и звезд, которые всегда украшают игры. Их не видно ни в одной команде. Это беда нашего всего хоккея», — сказал Плющев «СЭ».

Отметим, что решающий матч серии пройдет в Магнитогорске 30 апреля.