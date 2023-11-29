Селезнев — о поражении от «Металлурга»: «Не думаю, что счет 3:0 расслабил «Нефтехимик»
Форвард «Нефтехимика» Григорий Селезнев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:4Б).
«Очень интересная игра, сложная, сильный соперник. Раньше смотрел на всех этих людей по интернету и телевизору, а сегодня сыграл против них. Было очень приятно. Мы играли хорошо, повели 3:0. Потом два раза удалились и пропустили. Мы играли хорошо, но надо просто быть дисциплинированнее. Думаю, я дебютировал нормально. Есть куда стремиться. Спасибо партнерам по команде: они поддерживали, подсказывали, помогали. Очень приятная атмосфера на льду и в раздевалке. Не думаю, что счет 3:0 расслабил команду. Хотели забить еще — получили глупые удаления. Не получилось выстоять. А так играли хорошо, выполняли тренерское задание», — приводит слова Селезнева официальный сайт КХЛ.
Для «Металлурга» это 11-я победа подряд. Команда с 54 очками в 37 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 баллами после 36 игр располагается на 10-й строчке Востока.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|37
|25
|12
|54
|2
|Авангард
|34
|22
|12
|47
|3
|Лада
|37
|19
|18
|46
|4
|Ак Барс
|36
|21
|15
|44
|5
|Сал. Юлаев
|35
|21
|14
|43
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|37
|19
|18
|42
|8
|Сибирь
|37
|17
|20
|39
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|34
|10
|24
|27
|12
|Барыс
|36
|10
|26
|27
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|37
|24
|13
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|34
|22
|12
|46
|4
|СКА
|35
|22
|13
|44
|5
|Торпедо
|36
|20
|16
|43
|6
|ЦСКА
|35
|19
|16
|40
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|34
|15
|19
|34
|9
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|10
|Витязь
|36
|13
|23
|30
|11
|Куньлунь РС
|38
|12
|26
|29
|29.11
|16:30
|
Авангард – Витязь
|- : -
|29.11
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|29.11
|19:30
|
ЦСКА – Динамо Мн
|- : -