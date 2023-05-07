Стала известна зарплата новичка «Авангарда» Гераськина

«Авангард» объявил о подписании четырехлетнего контракта с нападающим «Северстали» Игорем Гераськиным.

Как стало известно «СЭ», зарплата Гераськина составит 50 миллионов рублей в следующем сезоне, 35 — в сезоне-2024/25, 38 — в сезоне-2025/26, 33 — в сезоне-2026/27.

24-летний форвард перешел в омский клуб в результате обмена с «Северсталью». В «Авангарде» хоккеист будет играть под 89-м номером.

В прошедшем сезоне Гераськин в составе «Северстали» провел 73 матча, в которых набрал 48 (14+34) очков.