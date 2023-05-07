Стала известна зарплата новичка «Авангарда» Гераськина
«Авангард» объявил о подписании четырехлетнего контракта с нападающим «Северстали» Игорем Гераськиным.
Как стало известно «СЭ», зарплата Гераськина составит 50 миллионов рублей в следующем сезоне, 35 — в сезоне-2024/25, 38 — в сезоне-2025/26, 33 — в сезоне-2026/27.
24-летний форвард перешел в омский клуб в результате обмена с «Северсталью». В «Авангарде» хоккеист будет играть под 89-м номером.
В прошедшем сезоне Гераськин в составе «Северстали» провел 73 матча, в которых набрал 48 (14+34) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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