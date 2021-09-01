Савин о переподписании Бывальцева: «Понимали, что в следующем году он выходит на рынок и не хотели отпускать»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о переподписании контракта с нападающим Алексеем Бывальцевым.

— Бывальцев хорошо проявил себя в прошлом году. Мы рассчитываем на него в перспективе. Понимали, что он в следующем году выходит на рынок. Мы не хотели отпускать его. Поэтому предложили ему долгосрочный контракт. Рады, что Алексей останется в «Тракторе».

Бывальцев выступает за «Трактор» с 2020 года. В сезоне-2020/21 он провел за команду 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 29 (13+16) очков. В плей-офф 27-летний россиянин провел пять игр и не отличился результативными действиями.