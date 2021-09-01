«Авангард» проведет матч против ЦСКА в специальной форме в честь чемпионства
11:48
«Авангард» проведет матч за Кубок Открытия нового сезона КХЛ в специальной форме в честь победы в Кубке Гагарина по итогам прошлого сезона.
Комплект, в котором омичи выйдут на лед, черного цвета с золотыми вставками, посвященными чемпионству.
Сегодняшний матч проведём в специальной чёрной форме — с золотыми деталями, посвящёнными чемпионству ? Кубок выигрывают не только те парни, которые бьются на льду: это работа команды, тренерского штаба, персонала, врачей.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 1, 2021
Чемпионы — не только на льду. Чемпион — каждый из нас. pic.twitter.com/gK7SHfGAVv
Матч «Авангард» — ЦСКА состоится сегодня, 1 сентября, начало — в 19.00 (мск).
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