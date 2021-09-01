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«Авангард» проведет матч против ЦСКА в специальной форме в честь чемпионства

11:48
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«Авангард» проведет матч за Кубок Открытия нового сезона КХЛ в специальной форме в честь победы в Кубке Гагарина по итогам прошлого сезона.

Комплект, в котором омичи выйдут на лед, черного цвета с золотыми вставками, посвященными чемпионству.

Матч «Авангард» — ЦСКА состоится сегодня, 1 сентября, начало — в 19.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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