«Авангард» проведет матч против ЦСКА в специальной форме в честь чемпионства

Сегодняшний матч проведём в специальной чёрной форме — с золотыми деталями, посвящёнными чемпионству ? Кубок выигрывают не только те парни, которые бьются на льду: это работа команды, тренерского штаба, персонала, врачей.



Чемпионы — не только на льду. Чемпион — каждый из нас. pic.twitter.com/gK7SHfGAVv