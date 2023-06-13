«Салават Юлаев» выйдет из отпуска 14 июля

«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, 14 июля «Салават Юлаев» выйдет из отпуска, до 17 июня игроки буду проходить медосмотр и тестирование, а 18 июля начнутся тренировки.

В августе команда сыграет товарищеский матч с «Нефтехимиком» (4 августа), примет участие в Кубке республики Башкортостан (10-13 августа), проведет тренировочные сборы (14-19) и сыграет предсезонный турнир имени Блинова (20-25).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Команды проведут по 68 матчей до 26 февраля. Плей-офф КХЛ пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.