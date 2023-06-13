«Салават Юлаев» выйдет из отпуска 14 июля
«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки команды.
Как сообщает пресс-служба клуба, 14 июля «Салават Юлаев» выйдет из отпуска, до 17 июня игроки буду проходить медосмотр и тестирование, а 18 июля начнутся тренировки.
В августе команда сыграет товарищеский матч с «Нефтехимиком» (4 августа), примет участие в Кубке республики Башкортостан (10-13 августа), проведет тренировочные сборы (14-19) и сыграет предсезонный турнир имени Блинова (20-25).
Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Команды проведут по 68 матчей до 26 февраля. Плей-офф КХЛ пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года.
Источник: https://t.me/hcsu61/10255
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
25.04
27.04
29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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