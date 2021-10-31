«Салават Юлаев» в гостях победил минское «Динамо»
«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское «Динамо» со счетом 5:3. Победный гол забил Данил Башкиров.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
Голы: Гранлунд — 5, 0:13 — 0:1. Плэтт — 3 (Картаев, Кузьмин), 8:08 — 0:2. Альмквист — 2 (Сапего, Стремвалль), 9:03 — 1:2. Варфоломеев — 5 (бол., Бенгтссон, Усов), 16:42 — 2:2. Маннинен — 13 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 22:29 — 2:3. Башкиров — 4 (бол., Шмелев, Мухамадуллин), 42:27 — 2:4. Теденбю — 8 (бол., Граовац, Альмквист), 44:55 — 3:4. Хафизуллин — 1 (п.в.), 59:24 — 3:5.
Вратари: Рыбар (57:27 — 59:24) — Метсола.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 30 (17+6+7) — 37 (10+15+12).
Судьи: Раводин, Юдаков.
31 октября. Минск. «Минск-Арена». 7889 зрителей.
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