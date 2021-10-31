Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Салават Юлаев» в гостях победил минское «Динамо»

19:43

«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское «Динамо» со счетом 5:3. Победный гол забил Данил Башкиров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)

Голы: Гранлунд — 5, 0:13 — 0:1. Плэтт — 3 (Картаев, Кузьмин), 8:08 — 0:2. Альмквист — 2 (Сапего, Стремвалль), 9:03 — 1:2. Варфоломеев — 5 (бол., Бенгтссон, Усов), 16:42 — 2:2. Маннинен — 13 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 22:29 — 2:3. Башкиров — 4 (бол., Шмелев, Мухамадуллин), 42:27 — 2:4. Теденбю — 8 (бол., Граовац, Альмквист), 44:55 — 3:4. Хафизуллин — 1 (п.в.), 59:24 — 3:5.

Вратари: Рыбар (57:27 — 59:24) — Метсола.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (17+6+7) — 37 (10+15+12).

Судьи: Раводин, Юдаков.

31 октября. Минск. «Минск-Арена». 7889 зрителей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
«Я еще не все показала». Дина Аверина — главная звезда «художки», Арина стремится доказать миру, что может больше
Россиянка назвала вероятную причину отравления в отеле Хургады
0