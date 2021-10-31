«Локомотив» победил «Спартак»

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Спартак» со счетом 4:2.

В составе «Локомотива» отметились Егор Коршков, Денис Алексеев, Рид Буше и Георгий Иванов. У «Спартака» шайбы забросили Эмиль Петтерссон и Якуб Ерабек.

У железнодорожников прервалась серия из трех поражений. Для красно-белых это второе поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Коршков — 3 (бол., Паскуале, Марченко), 27:10 — 1:0. Алексеев — 7 (Иванов, Черепанов), 32:16 — 2:0. Петтерссон — 9 (Брынцев, Чебыкин), 36:49 — 2:1. Буше — 6 (Шалунов), 44:26 — 3:1. Ержабек — 1 (Цыплаков, Квартальнов), 52:02 — 3:2. Иванов — 3 (Рафиков, Алексеев), 56:28 — 4:2.

Вратари: Паскуале — Красиков.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 26 (10+9+7) — 22 (6+10+6).

Судьи: Соин, Франо.

31 октября. Ярославль. Арена-2000. 2137 зрителей.