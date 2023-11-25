«Салават Юлаев» на своем льду примет «Трактор» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 ноября, в субботу. Игра пройдет на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ в разделе трансляций. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру на телеканале БСТ. Начнется эфир в 16.15 по местному времени.

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