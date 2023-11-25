«Автомобилист» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 25 ноября. Игра пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 15.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Автомобилист» — «Лада» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку).

Клуб из Екатеринбурга набрал 40 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. Команда Олега Браташа с 45 баллами располагается на 3-й строчке в конференции «Восток».

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