«Салават Юлаев» — «Трактор»: видеообзор пятого матча серии Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» и «Трактор» встретились в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Игра прошла в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестой матч пройдет 9 марта в Челябинске. Начало — в 14:30 мск.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

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