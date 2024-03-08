ЦСКА пропустил три шайбы от «Локомотива» к 10-й минуте пятого матча серии

ЦСКА пропустил три шайбы на старте пятого матча серии против «Локомотива» в первом раунде Кубка Гагарина.

Игра проходит в Ярославле.

К 10-й минуте ворота армейцев поразили Александр Полунин, Александр Елесин и Андрей Сергеев.

После этого ЦСКА смог отыграть две шайбы — на 12-й минуте отличился Михаил Григоренко, а полторы минуты спустя Владислав Каменев.

Ярославцы ведут в серии со счетом 3-1. В случае победы «Локомотив» выйдет во второй раунд Кубка Гагарина, а ЦСКА при поражении вылетит из плей-офф КХЛ. Армейцы являются действующими обладателями Кубка Гагарина.

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