Почему судьи назначили буллит «Трактору» в концовке матче

На последней минуте пятого матча серии плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» (3:2) главные арбитры Юрий Оскирко и Максим Сидоренко назначили штрафной бросок за умышленный сдвиг ворот Ивана Федотова.

Обычно судьи за такое нарушение назначают малый штраф — удаление на две минуты. Однако согласно правилу 130 п.2 Руководства по судейству «Задержка игры/Сдвиг ворот» за подобное нарушение, совершенное за две и меньше минуты до конца третьего периода назначается буллит.

130 п.2 Если хоккеист намеренно сдвигает ворота с их нормального положения в течение последних двух минут основного времени матча или в любое время дополнительного периода, Главный судья должен назначить Штрафной бросок в пользу команды соперника.