«Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом Санниковым

«Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Степаном Санниковым.

Как сообщает пресс-служба, соглашение с клубом рассчитано на два сезона.

31-летний хоккеист присоединился к «юлаевцам» летом 2021 года. В этом сезоне Санников провел за «Салават Юлаев» 42 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «+4».

Нападающий в КХЛ также играл за «Локомотив», «Ак Барс» и «Сибирь».