«Металлург» — ЦСКА: стартовые составы на пятый матч финала Кубка Гагарина

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Металлурга» на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина-2022. Игра пройдет в Магнитогорске.

Начало игры — в 17.00 по московскому времени. Счет в серии 3-1 в пользу «Металлурга».