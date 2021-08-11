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«Локомотив» выиграл у «Салавата Юлаева» в матче Кубка Республики Башкортостан

19:21
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«Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче Кубка Республики Башкортостан. Встреча прошла в Уфе.

В составе победителей шайбы забросили Рид Буше и Георгий Иванов, дублем отметился Павел Красковский.

За «Салават Юлаев» забивали Александр Кодейкин, Родион Амиров и Данил Башкиров.

Подготовительный турнир перед началом нового сезона КХЛ завершится 13 августа.

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Кубок Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

Голы: Красковский — 2 (Осипов, Коршков), 0:27 — 0:1. Буше — 1 (Коршков, Красковский), 14:08 — 0:2. Красковский — 3 (Осипов, Рафиков), 17:13 — 0:3. Амиров — 1 (бол., Шмелев, Кадейкин), 31:33 — 1:3. Иванов — 1 (Кудрявцев, Беляев), 37:56 — 1:4. Кадейкин — 1 (бол., Шмелев, Плэтт), 43:32 — 2:4. Башкиров — 1 (бол., Гранлунд, Ларсен), 50:31 — 3:4.

Вратари: Шарыченков (57:43) — Паскуале.

Судьи: Сергеев, Щенев.

11 августа. Уфа. Городской дворец спорта.

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