Экс-форвард ЦСКА Пронин объяснил, зачем выполнил норматив КМС по пауэрлифтингу

Бывший нападающий ЦСКА и других клубов суперлиги и КХЛ Николай Пронин в интервью «СЭ» рассказал о своем увлечении тяжелой атлетикой.

— Правда, что в молодости вы жали от груди штангу весом 200 кг?

— 200 не жал, 180 было.

— Сколько вам тогда было лет?

— 22-23 года. Молодой еще был. Вы знаете мою любовь к тяжелой атлетике и штанге. У меня отец — бывший тяжелоатлет. Все лето, когда папа работал в зале, я проводил у него. Увлекаюсь этим и сейчас. Были времена, когда я жал 180 кг, но сейчас я, конечно, староват. С такими весами уже не работаю.

— 170 кг?

— Нет-нет, старые болячки дают о себе знать. К сожалению, это обратная сторона медали. Работаю в зале и люблю это, но от больших весов уже отошел.

— В спортзале у партнеров челюсть не отвисала, наблюдая за тем, как вы жмете 180 кг?

— Конечно, многие удивлялись. Для многих это было в диковинку. Но я никогда не отделял работу в зале от хоккея. Это всегда шло вместе.

— Вы же даже выполнили норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу. Что для вас значит это достижение?

— Это просто цель. Шло очередное межсезонье, я проводил лето в зале у отца и решил попробовать. Естественно, получилось не сразу, долго работал и выполнил норматив. Не могу сказать, что я хвалился этим, но было круто. Поставил для себя цель — и достиг ее.

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