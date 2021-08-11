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«Ак Барс» с минимальным счетом победил «Амур» на Мемориале Ромазана

19:15
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«Ак Барс» с минимальным счетом победил «Амур» на Мемориале И. Ромазана. Казанский клуб одолел соперника со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил Николай Коваленко.

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Мемориал И. Ромазана

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Коваленко — 1 (бол., Кагарлицкий, Сафонов), 25:26 — 1:0.

Вратари: Ахтямов — Аликин (59:19).

Судьи: Бондарь, Спирин.

11 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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