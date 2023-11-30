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Сегодня, 19:27

«Салават Юлаев» победил «Ладу» благодаря дублю Дроздова

Руслан Минаев
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«Салават Юлаев» дома обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У уфимцев дубль оформил Иван Дроздов, двумя передачами отметился Александр Хмелевский. У тольяттинского клуба голы забивали Владислав Червоненко и Максим Березин.

В втором периоде игру прерывали из-за разбитого стекла после силового приема защитника уфимцев Николаса Мелоша.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. Команда набрала 45 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице восточной конференции.

«Лада» потерпела 4-е поражение кряду и с 46 очками остается на третьей строчке «Востока».

2 декабря «Салават Юлаев» примет «Спартак», «Лада» в этот же день сыграет на выезде с «Сибирью».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Лада» (Тольятти) — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Дроздов — 10 (Хмелевский, Ливо), 3:31 — 1:0. Башкиров — 5 (Кузьмин, Алалыкин), 11:00 — 2:0. Науменков — 2 (Ефремов), 20:57 — 3:0. Дроздов — 11 (Василевский, Хмелевский), 37:45 — 4:0. Червоненко — 5 (Стальнов), 37:56 — 4:1. М. Березин — 1 (Кугрышев, Романов), 40:26 — 4:2. Василевский — 2 (Сучков), 46:01 — 5:2.

Вратари: Самонов — Подъяпольский (Трушков, 20:57).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 30 (13+9+8) — 19 (5+5+9).

Судьи: Оленин, Соин.

30 ноября. Уфа. Уфа-Арена.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Лада
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 38 25 13 54
2 Авангард 35 23 12 49
3 Лада 38 19 19 46
4 Сал. Юлаев 36 22 14 45
5 Ак Барс 36 21 15 44
6 Трактор 36 19 17 42
7 Автомобилист 37 19 18 42
8 Сибирь 38 17 21 40
9 Амур 36 14 22 35
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11 Адмирал 35 11 24 29
12 Барыс 37 11 26 29
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