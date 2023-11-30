«Барыс» — «Металлург» Магнитогорск: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» дома обыграл магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Казахстанский клуб набрал 29 очков и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 54 очками продолжает лидировать в таблице «Востока».

В следующем матче «Барыс» сыграет на выезде с «Северсталью» 3 декабря, а «Магнитка» в этот же день примет СКА.