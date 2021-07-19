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«Салават Юлаев» и «Спартак» обменялись защитниками

15:55
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«Салават Юлаев и «Спартак» произвели обмен. В Уфу переезжает защитник Андрей Зубарев, а в обратном направлении другой игрок обороны Дмитрий Коробов, сообщает сайт КХЛ.

Зубарев в прошлом регулярном сезоне КХЛ провел 58 матчей и набрал 6 (2+4) очков. В четырех играх Кубка Гагарина без результативных действий.

Коробов в сезоне-2020/21 принял участие в 35 встречах и отметился семью результативными передачами. В плей-офф защитник провел одну игру.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/07/19/486157.html

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Иван Шитик все материалы автора

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