«Салават Юлаев» и «Спартак» обменялись защитниками

«Салават Юлаев и «Спартак» произвели обмен. В Уфу переезжает защитник Андрей Зубарев, а в обратном направлении другой игрок обороны Дмитрий Коробов, сообщает сайт КХЛ.

Зубарев в прошлом регулярном сезоне КХЛ провел 58 матчей и набрал 6 (2+4) очков. В четырех играх Кубка Гагарина без результативных действий.

Коробов в сезоне-2020/21 принял участие в 35 встречах и отметился семью результативными передачами. В плей-офф защитник провел одну игру.